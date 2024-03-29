قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التشكيل الوزاري الجديد سيشهد استبعاد بعض الوزراء القدامى، موضحا أن ‏بعض هؤلاء الوزراء طلبوا إعفاءهم من مناصبهم لأسباب صحية أو ظروف خاصة بعد أدائهم لدورهم‎.‎

وأضاف خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن التشكيل ‏الجديد سيتضمن بعض العناصر الشبابية التي أثبتت أداءً متميزا في مجالات عملها خلال الفترة الماضية‎.‎

وأشار إلى أنه الفترة الماضية شهدت إجراء مقابلات مع بعض نواب البرلمان، من بينهم رئيس إحدى لجان ‏المجلس، موضحا أنه لم يتبين موقفه من تشكيل الوزارة الجديدة حتى الآن، لافتا أيضا إلى إجراء مقابلة مع رئيس ‏لجنة في دورة برلمانية سابقة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة اختياره لتولي المنصب الوزاري.‏

ونوه أن المقابلات تجري مع عدد كبير من المرشحين لاختيار من يقع عليه المنصب لشغل الحقائب الوزارية ‏المناسبة، مضيفا أن «بعض الوزراء الذين جرى اختيارهم في التعديل الوزاري لعام 2022، وعددهم 13 وزيرا، ‏قد يطال التغيير بعضهم».‏

وأضاف أن «بعض الوزراء الحاليين قد يتم نقلهم إلى حقائب وزارية أخرى، أو قد يتم ضم وزارات أخرى إليهم، ‏والبعض قد يقتصر دوره على منصب واحد فقط إذا كانوا يشغلون منصبين تنفيذيين في الوقت الراهن».‏

وأكد أن هناك تفكيرًا جديًا في إنشاء وزارة للاقتصاد يتولى مهامها أحد الخبراء الاقتصاديين المشهورين، مضيفا ‏أن التوقعات تشير إلى خروج بعض وزراء المجموعة الاقتصادية. ‏

وذكر «بكري» أيضا أن هناك معلومات تتردد عن احتمال تفعيل نص المادة 150 من الدستور، والتي تنص على ‏إمكانية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة‎.‎