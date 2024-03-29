هز زلزال قوي بلغت شدته 8ر5 درجة غرب اليونان صباح اليوم الجمعة.

وبحسب بيانات المعهد البحوث الجيوديناميكية في العاصمة اليونانية أثينا، وقع الزلزال في الساعة 12ر9 صباحا بالتوقيت المحلي (8:12 صباحا بتوقيت وسط أوروبا)، وكان مركزه في قاع البحر على بعد حوالي 20 كيلومترا قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة بيلوبونيز بالقرب من جزر ستروفاديس. وسبق ذلك زلزال أقل قوة بلغت شدته 1ر4 درجة في المنطقة.

ولم تذكر هيئة الدفاع المدني بعد ما إذا كان هناك ضحايا أو أضرار في المباني. ولم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال أحد سكان منطقة أولمبيا القريبة من مركز الزلزال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "شعرنا بهزات أرضية بالغة القوة.. الجميع خرج هنا إلى الشارع".

وأفاد مراسلو وسائل إعلام محلية بأنه تم إخلاء العديد من المدارس. وشعر بالزلزال السكان في جميع أنحاء غرب اليونان، وجزيرة زاكينثوس السياحية، وحتى أثينا على بعد 300 كيلومتر.

ويقع أعمق جزء في البحر المتوسط ​بين غرب اليونان وجزيرة صقلية الإيطالية، والذي يبلغ نحو 5 آلاف متر. وتلتقي الصفائح الأفريقية والأوروبية في هذه المنطقة، وتحدث هناك زلازل قوية على نحو متكرر.