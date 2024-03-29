 السعودية ترحب بتدابير محكمة العدل الدولية بشأن زيادة دخول المساعدات إلى غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية ترحب بتدابير محكمة العدل الدولية بشأن زيادة دخول المساعدات إلى غزة

د ب أ
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 7:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 7:42 ص

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين في تلك المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" فقد أكدت الوزارة دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وجددت الوزارة مطالبة المملكة للمجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.


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