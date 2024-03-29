الأوقاف تعيد افتتاح مسجد السيدة زينب بعد غلقه قرابة شهرين

أعلن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إعادة افتتاح مسجد السيدة زينب، بعد غلقه قرابة شهرين للتطوير.



وأكدت أنه تم فتح المسجد مرة أخرى لصلاة الجمعة، وعوته إلى العمل بشكل طبيعي، مضيفة أن الغلق كان بسبب دخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها مراحلها الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد، مما اضطر مديرية أوقاف القاهرة إلى غلق المسجد مؤقتًا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته وملحقاته.



ووجه وزير الأوقاف، الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بعمارة المساجد بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، تلك النهضة غير المسبوقة في عمارة بيوت الله (عز وجل) إنشاء وتطوير.



وأكد جمعة، خلال اجتماعه بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة بحضور هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ١١٨٨٧ مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه.



ولفت إلى أنه يأتي افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها)، ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها)، كدرة تاج لتطوير هذه المساجد، فمصر عامرة ببيوت الله (عز وجل) ، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله.



ونوه بأن الاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) معنى في مصر من حيث تكثيف الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية لا يقل عن الاهتمام بها من حيث الإنشاء والعمارة والتطوير.