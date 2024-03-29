كشف الفنان هشام ماجد، عن حلمه بالشهرة الذي ظل يراوده منذ زمن بعيد، موضحا أنه كان يطمح للعمل في مجال التمثيل والتأليف.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الخميس، إنه التحق بكلية الهندسة بدلاً من معهد السينما، وذلك لاكتشافه شغفه بالتمثيل متأخرًا، بالإضافة إلى رغبة العائلة في أن يصبح مهندسا.
وأضاف أن دراسته بمجال الهندسة ساعده على العمل لفترة طويلة في وظيفة سمحت له بالتركيز على شغفه بالتمثيل دون الحاجة للعمل من أجل المال، معقبا:«اشتغلت فترة طويلة شغلانة كويسة، ولما اتجهت للتمثيل مكنتش محتاج للتمثيل ماديا، لكن كنت محتاج أحقق حاجة بحبها».
وعلق «ماجد» على المثل الشائع بين المهندسين «الدنيا عبارة عن مهندسين وشوية ناس ثانيين»، قائلا إن ذلك نابع من شعور بعض المهندسين بعبقريتهم التي تفوقهم على الآخرين، بينما هو في الحقيقة شعور خاطئ.
وتابع:«المثل، علشان المهندس بيبقى فاكر نفسه يا عيني عبقري وفوق الناس، بس هو عادي جدًا على فكرة، ولا عبقري ولا حاجة، في مهندسين أعرفهم أغبياء جدًا مش شرط خالص، في مهندسين تعبانين عادي جدا»، حسب قوله.
واختتم موضحا أن ميزة دراسة الهندسة تكمن في تعليمها كيفية ترتيب الأفكار.