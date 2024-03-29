كشف الفنان هشام ماجد، عن حلمه بالشهرة الذي ظل يراوده منذ زمن بعيد، موضحا أنه كان يطمح للعمل في مجال ‏التمثيل والتأليف‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الخميس، إنه التحق بكلية الهندسة بدلاً ‏من معهد السينما، وذلك لاكتشافه شغفه بالتمثيل متأخرًا، بالإضافة إلى رغبة العائلة في أن يصبح مهندسا‎.‎

وأضاف أن دراسته بمجال الهندسة ساعده على العمل لفترة طويلة في وظيفة سمحت له بالتركيز على شغفه بالتمثيل ‏دون الحاجة للعمل من أجل المال، معقبا:«اشتغلت فترة طويلة شغلانة كويسة، ولما اتجهت للتمثيل مكنتش محتاج ‏للتمثيل ماديا، لكن كنت محتاج أحقق حاجة بحبها».‏

وعلق «ماجد» على المثل الشائع بين المهندسين «الدنيا عبارة عن مهندسين وشوية ناس ثانيين»، قائلا إن ذلك نابع ‏من شعور بعض المهندسين بعبقريتهم التي تفوقهم على الآخرين، بينما هو في الحقيقة شعور خاطئ.‏

وتابع:«المثل، علشان المهندس بيبقى فاكر نفسه يا عيني عبقري وفوق الناس، بس هو عادي جدًا على فكرة، ولا ‏عبقري ولا حاجة، في مهندسين أعرفهم أغبياء جدًا مش شرط خالص، في مهندسين تعبانين عادي جدا»، حسب قوله.

واختتم موضحا أن ميزة دراسة الهندسة تكمن في تعليمها كيفية ترتيب الأفكار. ‏