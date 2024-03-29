وزيرة الهجرة: عملي السابق بوزارة الخارجية سهَّل عليَّ التعامل مع ملف المصريين بالخارج

قالت السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنّ عملها في وزارة الخارجية ساعدها كثيرا في عملها بوزارة الهجرة.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «صناع القرار» على شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء الخميس، أن عملها في وزارة الخارجية جعلها تملك خلفية واسعة للتعامل مع المصريين بالخارج.

وأشارت إلى أنَّها منذ توليها وزارة الهجرة، كانت محظوظة بأن اليوم التالي لأدائها اليمين الدستورية عُقد مؤتمر الكيانات الذي سُمِّي بعد ذلك مؤتمر المصريين بالخارج.

وأفادت بأنها تمكنت من خلال خلفيتها التي تشكلت بالعمل في وزارة الخارجية، أن تدير المؤتمر وكل جلساته، والخروج من التوصيات التي جرى تنفيذها على الفور.

ولفتت إلى أنَّ خلفيتها بعملها في وزارة الخارجية سهَّل عليها التعامل مع ملف المصريين بالخارج.