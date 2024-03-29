 كيميش ينتظر حسم ملف مدرب بايرن الجديد لتحديد مصيره - بوابة الشروق
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كيميش ينتظر حسم ملف مدرب بايرن الجديد لتحديد مصيره

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 6:23 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 6:23 م

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل جوشوا كيميش لاعب خط وسط بايرن ميونيخ، إزاء رحيله المحتمل عن النادي البافاري، أو الاستمرار لفترة أطول.

اللاعب صاحب الـ 29 عاماً ينتهي عقده مع بايرن في صيف 2025، لكنه بالرغم من ذلك ارتبط اسمه بالرحيل عن عملاق البوندسليجا في الصيف المُقبل، وسط اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بضمه.

وبحسب "سكاي سبورتس" فإن كيميش لن يحسم مصيره من مفاوضات التجديد مع فريقه الألماني، قبل أن يتم تحديد هوية المدرب الجديد.

وفي وقت سابق هذا الموسم أعلنت إدارة بايرن عن رحيل توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق، ولكن في نهاية الموسم، لتزداد التكهنات حول بديل توخيل في قيادة البايرن.

ولعب كيميش مع بايرن 31 مباراة هذا الموسم في كل البطولات سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع 8 أخرى.


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