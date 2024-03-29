رئيس الأركان الإيراني يلتقي بإسماعيل هنية في طهران

استقبل رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، فيما تواصل حركة حماس قتالها لصد هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وبعد حوالي ستة أشهر من الحرب في غزة، أشاد الجنرال الإيراني بقتال الحركة ضد إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة.

ووصف باقري هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي مثل اندلاع الحرب بأنه "عملية تبعث على الفخر قوضت أسطورة إسرائيل المجرمة التي لا تقهر وجعلت فلسطين قضية ذات أولوية في العالم الإسلامي والعالم أجمع."

وجاء هنية لإيران لإجراء محادثات للمرة الثانية منذ نشوب حرب غزة.

والتقى هنية بساسة بارزين والمرشد آية الله علي خامنئي في العاصمة.