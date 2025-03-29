شكّك عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة حماس سهيل الهندي، في دقة وصحة المعلومات المنسوبة للحركة حول قرار عدم تعيين بديل لرئيس متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعاليس، بعد اغتياله، تمهيدًا لتولي لجنة الإسناد المجتمعي إدارة القطاع.

وقال في تصريحات متلفزة: «ليس لدي علم بمدى صحة هذه المعلومات، وأعتقد أنها ربما تكون غير دقيقة بالتأكيد.. هذه المعلومات قد تكون غير دقيقة، ويحاول البعض أن يصور أن حماس رفعت الراية البيضاء»، واصفا المصادر المزعومة بأنها «غير موثوق بها وغير حقيقية».

وجدد تأكيد موقف حماس من حكم غزة قائلا: «الهدف الأساسي الذي أريد إيصاله إلى الأشقاء العرب جميعًا أو غير العرب، أن موضوع إدارة غزة - نحن أبلغنا الجميع والوسطاء والأشقاء المصريين- ليس غاية لدينا.. واليوم الأول بعد انسحاب الاحتلال سيكون يومًا فلسطينيًا سواء كنا في الحكم أو لم نكن».

وتابع: «نحن في عام 2014 سلمنا الحكومة، وفي 2017 تم حل اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة، وأعلنا أننا على استعداد أن ننهي الأمر ونسلمه للحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية».

واختتم: «نحن على استعداد، وهناك توجهات أن تكون هناك إدارة لقطاع غزة من خلال إدارة فلسطينية بمرجعية سياسية وقانونية وإدارية من خلال السلطة الفلسطينية، ونحن وافقنا على هذا الشيء، ونأمل أن ينجز الأمر على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة».