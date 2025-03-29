العربية: الوسيط المصري تمسك بضرورة وقف النزوح الإجباري لسكان غزة وتمسك ببقائهم

قالت مصادر مصرية، في تصريحات لقناة "العربية"، إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس، قدمت للوسطاء، معلومات عن الوضع الصحي للمحتجز الأمريكي الجنسية عيدان ألكسندر.

كما أضافت المصادر، أن مصر طالبت أمريكا بالاستماع للخطة العربية بشأن إعمار غزة بشكل مفصل.

وأشارت إلى تمسك الوسيط المصري، بضرورة وقف النزوح الإجباري لسكان غزة وتمسك ببقائهم.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، كشف أمس، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا لحركة حماس، يتم بموجبه الإفراج عن المحتجز الأمريكي الجنسية عيدان ألكسندر، مقابل كسر الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقل "أكسيوس" عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة قدمت مقترحًا جديدًا لحماس عبر وسطاء، يتم بموجبه إطلاق سراح المحتجز الإسرائيلي الذي يحمل جنسية أمريكية عيدان ألكسندر، مقابل بيان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مصادر العربية: مصر طالبت أميركا بالاستماع للخطة العربية بشأن إعمار غزة بشكل مفصل #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 29, 2025