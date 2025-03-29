يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك تقديم شكوى ضد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لدى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بسبب تصريحاته ضد الأبيض خلال ظهوره في برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي أذيع اليوم السبت.

وسئل حسام حسن خلال البرنامج عن رأيه حول مستقبل نجم الزمالك أحمد مصطفى "زيزو": هل يبقى مع الأبيض أم ينتقل للأهلي، فأشار إلى أن الأخير سيكون أفضل للاعب.

وتقدم حسام حسن لاحقا باعتذار لنادي الزمالك وجماهيره، عن "أي سوء فهم غير مقصود"، مؤكدا احترامه الكبير للقلعة البيضاء وجماهيرها في كل مكان.

وأكد أن بعض تصريحاته في البرنامج (اقتطعت من سياقها) مما أدى إلى حدوث لبس في بعض المواضيع التي علق عليها، ومن بينها حديثه عن إمكانية انتقال اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" إلى الأهلي.

ووفقا لمصادر فأن مجلس الزمالك يدرس التقدم بشكوى ضد حسام حسن في لجنة الانضباط كونه عنصر من عناصر اللعبة وما صرح به يعد من قبيل "التوجيه المباشر ضد نادي الزمالك وتحريض أحد لاعبيه عليه".

وسيطلب مجلس الزمالك من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التدخل سريعا، نظرا للاستياء الشديد داخل المجلس، تجاه تصريحات مدرب الفراعنة.