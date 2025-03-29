سيفاس يكتسح أضنة ديمرسبور بخماسية في الدوري التركي

اكتسح سيفاس سبور ضيفه أضنة ديمرسبور 5-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري التركي.

وأنهى سيفاس سبور الشوط الأول متقدما 2-1، حيث تقدم بهدف سجله ري ماناي في الدقيقة 13، فيما أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وقلص أضنة ديمرسبور الفارق بهدف سجله صالح كافرازلي في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل سيفاس سبور 3 أهداف أخرى بتوقيع جاري رودريجيز وبكير بوكي وافكان بكير أوغلو في الدقائق 48 و68 و76.

ورفع سيفاس سبور رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر، محققا انتصاره الثاني في آخر 4 مباريات.

في المقابل، ظل رصيد أضنة ديمر سبور (-2) بعد أن تم خصم 12 نقطة من رصيده من قبل بسبب الديون، وكان قد هبط بالفعل من دوري الدرجة الأولى التركي قبل هذه الجولة.