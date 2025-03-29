محافظ البحيرة تهنئ فريق شباب دمنهور للكرة الشراب لحصولهم على لقب بطولة كأس مصر

تتقدم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بخالص التهنئة لفريق شباب دمنهور (عبدالله مكرم)؛ لتحقيقهم إنجازًا رياضيًا مشرفًا، حيث تُوجوا أبطالًا لكأس مصر في أكبر بطولة للكرة الشراب على مستوى الجمهورية بمشاركة 450 فريقا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والتي نظمتها الشركة المتحدة للرياضة.

وحصد الفريق، اللقب على حساب فريق الأصدقاء بميت عقبة في المباراة النهائية التي إقيمت على ملعب مدرسة السلحدار بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشادت المحافظ، بالروح الرياضية العالية التي تحلى بها الفريق، وحرصهم على تكريم ذكرى زميلهم الراحل عبدالله مكرم بتسمية الفريق باسمه، في لفتة إنسانية تعكس قيم الوفاء والإخلاص.

وأثنت على أدائهم المتميز، الذي جعلهم يحصدون لقب البطولة عن جدارة واستحقاق، حيث كرم وزير الشباب والرياضة الفريق وتسليمهم كأس البطولة؛ تأكيدًا على دعم الدولة للشباب الموهوبين في مختلف المجالات الرياضية.

وفي هذا السياق، قررت الدكتورة جاكلين عازر، استضافة أعضاء الفريق عقب عيد الفطر المبارك، وتكريمهم بشكل مميز يليق بإنجازهم الكبير؛ تأكيدًا على دعم المحافظة المستمر للشباب الموهوبين وتحفيزهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق.