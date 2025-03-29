الصليب الأحمر يعبر عن قلقه إزاء مصير 9 مسعفين مفقودين في غزة

عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، عن قلقها البالغ إزاء مصير 9 من أفراد طاقم سيارات إسعاف تابع للهلال الأحمر الفلسطيني، والذين فُقدوا منذ 7 أيام في غزة.

وأضافت المنظمة، في بيان، أنها لم تتواصل مع الطاقم منذ تعرضهم لإطلاق نار كثيف في أثناء عملهم في رفح في الساعات الأولى من صباح 23 مارس، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا.

وأضافت: "من الضروري توفير المعلومات وإمكانية الوصول لضمان عودة هؤلاء العاملين الإنسانيين سالمين إلى عائلاتهم التي تعيش كابوساً دون معرفة ما إذا كان أحباؤهم على قيد الحياة".

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 1060 عاملاً في مجال الرعاية الصحية قُتلوا خلال 18 شهراً منذ أن بدأت إسرائيل حربها على قطاع غزة في أكتوبر 2023.