إيلون ماسك: شركاتي تعاني بسبب وجودي في الحكومة الأمريكية

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن شركاته تواجه صعوبات نتيجة دوره في الحكومة الأمريكية، مشيرًا إلى أن تدخله في القضايا السياسية والاقتصادية يؤثر على أعماله التجارية.

كما أعلن ماسك، الذي يشغل رئيس قسم كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE)، استحواذ شركته للذكاء الاصطناعي على منصة "X".

وأمس الجمعة، قال ماسك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنه سيعمل على خفض النفقات بنحو تريليون دولار.

وفي وقت سابق، أعلن أن موظفي قسمه يتعرضون يوميا لتهديدات بالانتقام بسبب عملهم.

وأضاف ماسك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: “أود فقط أن أشكر فريق "DOGE" الذي يتلقى تهديدات يومية بالانتقام، بينما هم فقط يحاولون العمل لصالح دافعي الضرائب الأمريكيين والشعب الأمريكي".

وتابع: "يتم تهديدهم بالانتقام ويتعرضون للهجوم، رغم أن العديد منهم مجرد شباب يحاولون المساعدة. إنهم موهوبون جدا، وبدلا من هذا العمل كان يمكنهم كسب ملايين الدولارات سنويا، لكنهم يختارون القدوم إلى هنا".