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أكدت النيابة العامة التزامها بالتصدي للجرائم الخادشة للحياء المتعدية على المبادئ وقيم المجتمع المصري العريق، وذلك على غرار واقعتين حنين حسام وسما المصري المحبوستين احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ودعت النيابة عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك»، إلى التفريق بين حقوق التعبير والإبداع الحُر، ودعاوي الابتذال وتاإباحية والسعي لجني الأموال بطرق مخلة غير مشروعة.

تفاصيل التحقيق مع حنين حسام

النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيق مع حنين حسام: أدارت «وكالة» فى أعمال منافية للقيم واتجار بالبشر.. وحصلت على 3600 دولار

تفاصيل التحقيق مع سما المصري:

أفعال فاضحة وإغراء بالدعارة.. النيابة تكشف تفاصيل الاتهامات الموجهة لسما المصري