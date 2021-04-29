تركيب خزاني أكسجين في مستشفيي صدر وحميات دمياط بسعة 22 ألف لتر

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم تركيب خزاني أكسجين لمستشفيي الحميات والأمراض الصدرية، بسعة 11 ألف لتر للخزان الواحد.

وأكدت أن ذلك سيساهم وبشكل كبير في دعم المستشفيين من ناحية زيادة تدفق الأكسجين السائل إلى المرض، خاصة المصابين بفيروس كورونا، وفقا لخطة وزارة الصحة والسكان بتوفير مخزون كاف من الأكسجين الطبي في المستشفيات حفاظًا على صحة المرضى.

وأضافت أن هناك تكاتف للجهود بين المحافظة والوزارة، لدعم القطاع الصحى بدمياط، بما يحقق تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمرضى بشكل عام، ومجابهة أزمة كورونا بشكل خاص.