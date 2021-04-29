تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي في مستشفى كفر الزيات

قال الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، إنه تم تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى، والاستعداد لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المستشفى على جودة الخدمة العلاجية المقدمة، واستحداث خدمات تقدم جديدة لخدمة المرضي، ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفي.



وأكد مدير المستشفى، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمى، تتوافر بها خدمات منظار تشخيصي على المعدة والمرئ، وربط دوالى المرئ، وحقن دوالي المعدة والمرئ، وأخذ عينات من المعدة، ومنظار تشخيصي على القولون، وأخذ عينات من القولون.

وأضاف: "تقدم الخدمات أسبوعيا وتخصيص أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال وتقديم الخدمة بوحدة المناظير لأهالى مركز ومدينة كفر الزيات".