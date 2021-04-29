أستاذ باطنة: لا يُفضل منح لقاح أسترازينيكا للأشخاص الحاصلين على أدوية مثبطة للمناعة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الآثار الوقتية للقاح كورونا تتمثل في ألم مكان الحقن، وارتفاع بسيط في درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن البعض يعاني من أعراض الإنفلونزا بعد تلقي اللقاح.

وأضاف، خلال لقاء لفضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن وزارة الصحة والسكان لا تمنح اللقاحات التي تحوي فيروسًا نشطًا للأشخاص الذين يحصلون على بعض الأدوية، قائلًا إنه لا يفضل منح لقاح «أسترازينيكا» للأشخاص الحاصلين على أدوية مثبطة للمناعة.

ولفت إلى أن مدة عمل الأجسام المضادة بالنسبة للمتعافين من «كوفيد-19» تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر، موضحًا أن الأمر يرتبط بمستوى الأجسام المضادة عند الشخص وكميتها ومدى استمراريتها وخلايا الذاكرة المناعية.

وأوضح رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس أنه يتم الحصول على بلازما الدم بعد 15 يومًا من التعافي من كورونا حتى تكون الأجسام المضادة في أعلى مستوى لها، قائلًا إن مستواها يختلف من شخص لآخر حسب قدرته المناعية والأمراض التي يعانيها والأدوية التي يحصل عليها.