تطعيم نحو 243 مليون شخص بلقاحات كوفيد-19 في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، تطعيم 243.9 مليون شخص بلقاحات "كورونا الجديد" (كوفيد-19) في أنحاء الصين حتى يوم أمس.

وقال المتحدث باسم اللجنة "مي فنغ"، في مؤتمر صحفي اليوم، إن عملية التطعيم سوف تستمر في أنحاء البلاد خلال عطلة مايو القادمة، التي تستمر من 1 إلى 5 مايو، مشيرا إلى أن اللجنة تشجع المزيد من الأشخاص للحصول على التطعيم في أقرب وقت ممكن.

وفيما يتعلق بالعاصمة الصينية، تم تطعيم حوالي 3ر14 مليون شخص في بكين ضد مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى الساعة 11 صباح اليوم الخميس، حصل نحو 10 ملايين منهم على الجرعتين.

وأضاف فنغ أن الصين تقع تحت ضغط متزايد للوقاية من حالات الإصابة الوافدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وعودة انتشار المرض محليا، حيث مازال الفيروس يجتاح أجزاء عديدة في العالم.

وأوضح أن الصين سجلت 364 حالة إصابة وافدة مؤكدة جديدة منذ بداية أبريل، بزيادة يومية تزيد على 20% مقارنة بالشهر السابق، لافتا إلى الطبيعة طويلة الأمد والمعقدة والغامضة للوقاية من المرض والسيطرة عليه.

ونوه بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بكوفيد-19 في العالم وصل إلى 5.75 مليون خلال الأسبوع الماضي، جاء ما يربو على 40% منهم من دول مجاورة بريا للصين، حيث تشهد بلدان عديدة زيادة حادة.