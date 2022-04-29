 روسيا تتجنب إشهار إعلانها متخلفة عن سداد ديونها بسداد أقساط جديدة من سنداتها الدولارية - بوابة الشروق
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روسيا تتجنب إشهار إعلانها متخلفة عن سداد ديونها بسداد أقساط جديدة من سنداتها الدولارية

موسكو (د ب ا)
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 7:35 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 7:35 م
أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، سداد أقساط اثنين من إصدارات سنداتها الدولارية، بعد أن أوقفت العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب غزو  روسيا نقل الأموال لمدة أسابيع، وهو التطور الذي يمكن أن يجنبها إعلان تخلفها عن سداد ديونها السيادية التي كان يبدو حتميا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن روسيا كانت قد دفعت في السابق أقساط السندات بالروبل الروسي بسبب فرض حظر على تعاملاتها بالدولار في أوائل أبريل الحالي وهو ما كان يعتبر انتهاكا لشروط الاقتراض، حيث تم منحها مهلة مدتها 30 يوما لكي تقوم بسداد أقساط السندات بالدولار قبل حلول 4 مايو المقبل.

وأعلنت وزارة المالية الروسية اليوم في بيان إرسال الدولارات إلى فرع سيتي بنك الأمريكي في لندن باعتباره وكيل سداد مستحقات حملة السندات.

وبلغت قيمة المدفوعات 8ر564 مليون دولار  من السندات التي يستحق أجل استردادها  خلال العام الحالي و4ر84 مليون دولار لسندات مستحقة عام 2042.

وقال بلومبرج إنه إذا وصلت هذه الأموال إلى حملة السندات قبل انتهاء المهلة المقرر فستتجنب روسيا إعلانها دولة متخلفة عن سداد ديونها لأول مرة منذ قيام الثورة البلشفية في روسيا قبل أكثر من مئة عام حيث أعلن البلاشفة تبرؤهم من سداد ديون روسيا القيصرية.

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