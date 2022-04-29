ضبط 4 تجار مخدرات بالقوصية قبل توزيع الكميات خلال العيد

تمكنت حملة أمنية من مباحث منطقة وسط الصعيد للمخدرات برئاسة العميد محمد الضبع رئيس المنطقة وبالتنسيق مع مباحث اسيوط باشراف اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية باسيوط من ضبط عدد من تجار المخدرات بمركز القوصية وبحوزتهم كميات قبل ترويجها على زبائنهم خلال أيام العيد.
ضم فريق المباحث، رائد أحمد مفتاح والرائد عدنان أبو عقرب والنقيب أحمد ثمرات بمعاونة الرائد محمد جمال عبد الناصر رئيس مباحث القوصية.
وأسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية للاتجار في مخدر الشابو بالقوصيه ضم المتهمين "محمد .ف" زعيم التشكيل و"سيد .ع.ح"، "إبراهيم وعبدالعزيز م .س." و"سيد ع .د ك" وهمام .ح"، يقيمون قرية مير القوصية وبحوزتهم ١٢٠٠ تذكرة من مخدر الشابو ومبلغ مالي واسلحة بيضاء ودراجات نارية
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق