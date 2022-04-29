 وزيرا خارجية اليابان وكازاخستان يبحثان سبل الرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - بوابة الشروق
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وزيرا خارجية اليابان وكازاخستان يبحثان سبل الرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 10:24 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 10:24 م

وصل وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الجمعة، إلى كازاخستان في مستهل جولة تشمل أيضا أوزبكستان ومنغوليا وفيجي بالإضافة إلى بالاو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن هاياشي التقى بنظيره الكازاخي "مختار تليوبيردي" حيث ناقشا سبل الرد على العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، حيث قال هاياشي إن الهجوم الروسي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي كما تسبب في خلق وضع خطير يمكن أن يقوض أسس النظام الدولي، مشددا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتنسيق العمل من أجل التعامل مع الوضع.

من جانبه، قال تليوبيردي إن كازاخستان ستبذل جهودا دبلوماسية كما ستسعى إلى التوصل لحل سلمي على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت القناة أن وزيري خارجية اليابان وكازاخستان أكدا على التعاون بشأن الأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا العالمية.

كما التقى هاياشي بالرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، حيث تبادلا وجهات النظر حول الوضع في شرق آسيا، واتفقا على التعاون في الرد على كوريا الشمالية بشأن تطويرها لأسلحة صاروخية ونووية وكذلك في قضية اختطاف المواطنين اليابانيين.

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