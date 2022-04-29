التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام تستقبل 19 مليون مصلٍ خلال شهر رمضان

وصل عدد المصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك، ما يقارب 19 مليون مصلٍ.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مدير الإدارة العامة للتوسعة الشمالية المهندس وليد المسعودي، أن التوسعة السعودية الثالثة استقبلت بالتعاون مع جميع شركاء النجاح 18.911.278 مصل، لجميع الصلوات الخمس المفروضة، إضافة إلى صلاتي التراويح والتهجد.

وأضاف أنه جرى توزيع المصلين طيلة أيام شهر رمضان الفضيل على جميع أدوار مبنى التوسعة: الأرضي، والأول، والأول ميزانين ، والثاني، والثاني ميزانين بالشرفات، والساحات المحيطة الشمالية والغربية.

وأكد أن التوسعة تستقبل في الساعة ما يزيد عن نص مليون مصل، بواقع 250 ألف داخل التوسعة، وأكثر من 250 ألف في الساحات.