موسكو تحظر على ترودو وعدد من أعضاء الحكومة الكندية دخول روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول البلاد على عدد من المواطنين الكنديين، بما فيهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وعدد من أعضاء حكومته.

ونشرت الخارجية الروسية قائمة بأسماء 592 مواطنا كنديا، فرضت روسيا عقوبات ضدهم، بما في ذلك حظر دخول لأراضيها، بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي اليوم الخميس.

وتتضمن القائمة أسماء عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، بمن فيهم وزيرة الخارجية ميلاني جولي ووزير الخارجية السابق جون بارد ووزيرة الدفاع أنيتا أناند، ووزيرة التجارة ماري آنج وغيرهم.

وأكدت الخارجية الروسية أن اتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين الكنديين "خطوة اضطرارية" وتأتي ردا على "أعمال عدائية" من قبل الحكومة الكندية.

وكانت الخارجية الروسية قد أكدت في وقت سابق أنها "ستتصدى للأعمال المعادية لروسيا" من قبل أوتاوا، بما فيها توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا وإرسال مدربين عسكريين إلى البلاد.