 محافظ شمال سيناء يفتتح عدة مشروعات في بئر العبد والشيخ زويد - بوابة الشروق
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محافظ شمال سيناء يفتتح عدة مشروعات في بئر العبد والشيخ زويد

مصطفى سنجر
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 1:58 ص | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 1:58 ص

يفتتح اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، عدة فعاليات ومشروعات في مركزي بئر العبد والشيخ زويد، ضمن برنامج الاحتفال بالعيد القومي الـ41 لتحرير سيناء.

وتتضمن الفعاليات، افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل، بينما يتم وضع حجر اساس المدرسة البحرية في التلول، مع افتتاح المجمع الأزهري، بجانب تفقد قرى الصيادين في اغزيوان.

وينتقل محافظ شمال سيناء إلى مركز ومدينه الشيخ زويد لافتتاح محطة وقود الخروبة، والوحدة الصحية في الخروبة، والوحدة الصحية في قبر عمير، وتطوير مدرسة الشلاق الإعدادية، ومحطة تحلية مياه بقرية الظهير، ومدرسة المعنية الابتدائية.

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