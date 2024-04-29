القاهرة الإخبارية: دخول قرابة 5000 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ بداية أبريل

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ حركة عبور شاحنات المساعدات من معبري كرم أبو سالم والعوجة إلى قطاع غزة تعطلت، نظرًا للأعياد التي يشهدها الجانب الإسرائيلي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي همام مجاهد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الشاحنات التي تم إدخالها اليوم كانت عبر معبر رفح فقط، مشيرًا إلى أنها تشمل 4 شاحنات من الغاز وشاحنتي وقود.

وأشار إلى استقبال معبر رفح حوالي 28 مصابًا ما بين الشباب والأطفال وكبار السن، قائلًا إن عدد المصابين في مجمل شهر أبريل تخطى الـ1000 مصاب، حيث يتم التعامل معهم على الفور في كل المستشفيات.

وأوضح أنّ شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ الأول من أبريل وحتى اللحظة بلغت قرابة 5000 شاحنة، لافتًا إلى أنها تضم العديد من المواد الغذائية والإنسانية والطبية، إضافة إلى شاحنات الوقود والتي تخطت 150 شاحنة غاز.