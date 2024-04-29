الرئيس الحالي لمجلس الأمن تثمن التهدئة بين إيران وإسرائيل: تمكننا من التركيز على غزة

ثمنت الرئيسة الحالية لمجلس الأمن المندوبة الدائمة لدى دولة مالطا في الأمم المتحدة السفيرة فانيسا فرايزر، التهدئة الحالية بين إيران وإسرائيل في المنطقة.

وقالت في تصريحات خاصة لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، إن مالطا من خلال رئاستها لمجلس الأمن، أدانت الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، وأكدت إدانتها لكل أعمال العنف.

وأشارت إلى أن المجلس عقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة الأمر، وأعرب عن إدانته للهجوم لأنه يعد انتهاكًا للسيادة ولا يحترم القوانين والأعراف الدولية.

ونوهت أن مجلس الأمن أدان كذلك العمليات الهجومية الانتقامية وإطلاق إيران لعشرات الصواريخ على إسرائيل، على الرغم من أنها لم تسبب خسائر في صفوف المدنيين.

وأضافت: «من الأهمية بمكان تهدئة الأوضاع، وعلى كل الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحفاظ على التهدئة، والتركيز على غزة دون تشتيت، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل أكبر، وإطلاق سراح المحتجزين».

وأكدت حرص المجلس على التركيز عما يحدث في قطاع غزة، وما يتطلبه الوضع الراهن لإحلال الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، من خلال حل الدولتين وإنهاء الحرب.



