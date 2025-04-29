مندوب فلسطين بمجلس الأمن: خطط التهجير القسري والضم الإسرائيلية جارية على قدم وساق

قال السفير رياض منصور، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل تفرض «حصارا عقابيا معلنا» على قطاع غزة، لحرمان مليوني فلسطيني، نصفهم من الأطفال من الغذاء والماء والدواء والكهرباء وجميع أساسيات الحياة، وتعرض حياتهم لـ «ظروف غير إنسانية لا تطاق».

وتابع خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء: «لا يوجد نقص في القنابل التي تسقط على غزة؛ لكن ثمة نقص مفروض في كل شيء آخر»، مشيرا إلى أن «التجويع يستخدم كسلاح حرب ضد سكان مدنيين لا يزالون يتعرضون للقصف دون هوادة».

ونوه إلى أن خطط التهجير القسري والضم الإسرائيلية «جارية على قدم وساق».

وأشار إلى تجرد قادة الاحتلال الإسرائيلي من الحاجة لإخفاء نواياهم، مخاطبا مجلس الأمن بالقول: «لا يمكننا أن نستسلم لهذا الوضع.. علينا أن نضع حدًا له».

وجدد المطالبة بضرورة استئناف وقف إطلاق النار الفوري وتحقيق أهدافه بالكامل، لافتا إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضغط لتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال: «يحدونا أمل كبير في أن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، وبدعم من المجتمع الدولي برمته، ستتمكن من تأمين وقف لإطلاق النار؛ لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني».

وشدد على ضرورة سيادة القانون الدولي، متابعا: «نريد أن نرى القانون الدولي يسود، ونعتقد أن النهج السلمي هو الذي يمكن أن يحقق حقوق شعبنا»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد أي مبرر لإيذاء المدنيين سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين».