 الاتحاد الآسيوي يصدم الهلال قبل مواجهة أهلي جدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الآسيوي يصدم الهلال قبل مواجهة أهلي جدة

الشروق
نشر في: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 1:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 1:24 ص

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "الدخلة الجماهيرية" التي كان من المقرر أن يستعرضها مشجعو فريق الهلال خلال مباراة الفريق ضد أهلي جدة.

ويتقابل الهلال والأهلي مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن تيفو الهلال بات مرفوضاً من جانب الاتحاد الآسيوي دون الكشف عن سبب الرفض، علماً بأن الجماهير كانت تجهز "دخلة" خاصة ربما تحمل هجوما على المنافس "الأهلي" قبل الصدام الآسيوي بينهما.

يذكر أن الفائز من مباراة الهلال والأهلي، سيواجه المتأهل عن مواجهة النصر السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني في الطرف الآخر لنصف النهائي.


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