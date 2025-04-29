الأونروا: لدينا 3 آلاف شاحنة جاهزة للدخول إلى غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) ، اليوم الثلاثاء، أن لديها ثلاثة آلاف شاحنة مساعدات تنتظر إعادة فتح المعابر للدخول إلى قطاع غزة .

وقالت الأونروا، في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن "المساعدات جاهزة لإدخالها إلى غزة، في انتظار إعادة فتح المعابر. الإمدادات الأساسية المخصصة للأشخاص المحتاجين تنتهي صلاحيتها بينما يتعمق الجوع على الجانب الآخر".

وأشارت إلى أن "لديها ما يقرب من 3000 شاحنة من المساعدات المنقذة للحياة في الانتظار ".

ووفق البيان، يقول برنامج الأغذية العالمي إن أكثر من 116 ألف طن متري من المساعدات الغذائية - تكفي لإطعام مليون شخص لمدة تصل إلى أربعة أشهر - جاهزة للإدخال".

وأكدت الأونروا ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية.