لبنان يندد بهجوم إسرائيلي على أفراد من الدفاع المدني بجنوب البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مسؤولون الثلاثاء استشهاد ثلاثة أفراد من الدفاع المدني اللبناني في هجوم إسرائيلي جنوب لبنان.



وكتب مكتب الرئيس اللبناني جوزيف عون على منصة إكس أن الرجال الثلاثة كانوا يقومون بمهمة إنقاذ وإسعاف أولي عقب غارة جوية إسرائيلية على بلدة مجدل زون بقضاء صور.

وأضاف مكتب عون أن الهجوم ينتهك القانون الدولي لأنه استهدف عمال الإنقاذ.



كما أضاف المكتب أن مدنيين لقوا حتفهم جراء الهجوم.

وأفاد الجيش اللبناني بأن اثنين من جنوده أصيبا في الهجوم، بينما لم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الحادث.

ووفقا لتقارير إعلامية، هاجمت القوات الإسرائيلية دورية عسكرية لبنانية كانت ترافق عمال الدفاع المدني في مهمة إنقاذ في موقع هجوم إسرائيلي سابق.



وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الرسمي بين إسرائيل وحزب الله ، تتواصل الهجمات عبر الحدود بشكل شبه يومي.