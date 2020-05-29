جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في رام الله بدعوى تنفيذه عملية دهس

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا في رام الله بالضفة الغربية اليوم الجمعة بدعوى تنفيذه عملية دهس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب عن مقتل فلسطيني أطلق عليه الجيش الإسرائيلي النار قرب قرية النبي صالح في رام الله.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الفلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس ضد عدد من جنوده قبل أن يتم استهدافه دون وقوع إصابات في صفوفهم.

وفي السياق، قالت مصادر فلسطينية إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي وحالات اختناق اليوم في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال المسيرات الأسبوعية.

وذكرت المصادر أن عددا من المتظاهرين، بينهم صحفي، أصيبوا خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. كما جرت مواجهات في قريتي نعلين وبلعين غرب رام الله.