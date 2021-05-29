 رفع 205 أطنان قمامة وتراكمات أتربة من شوارع كفر الزيات - بوابة الشروق
السبت 29 مايو 2021 1:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

رفع 205 أطنان قمامة وتراكمات أتربة من شوارع كفر الزيات

علاء شبل
نشر في: السبت 29 مايو 2021 - 12:53 م | آخر تحديث: السبت 29 مايو 2021 - 12:53 م

قال محمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 205 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

 

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، فضلًا عن تمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

 

من جانبه شدّد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك