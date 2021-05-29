رفع 205 أطنان قمامة وتراكمات أتربة من شوارع كفر الزيات

قال محمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 205 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، فضلًا عن تمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

من جانبه شدّد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.