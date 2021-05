«سكاى أبوظبى» تحقق 700 مليون جنيه مبيعات فى مشروعها بالعاصمة الإدارية وإطلاق مرحلة جديدة

أعلنت شركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى ــ الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية ــ إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع Residence Eight بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستطاعت الشركة بيع المرحلة الأولى من المشروع بالكامل بعدد 437 وحدة باجمالى 700 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على 55% من اجمالى المبيعات و نسبة 45% للعاملين بالخارج.

ويمتد مشروع Residence Eight على مساحة 23 فدانًا بموقع متميز بمنطقة الـR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى المنطقة المحاطة بالحى الدبلوماسى من الغرب والمطلة على 70 فدانا من المساحات الخضراء من الشمال والنهر الأخضر من الجنوب بالقرب من وسط المدينة، وينقسم تصميم المشروع بين مساحات خضراء ضخمة تصل إلى 82% من المساحة الكلية من المشروع ونحو 1000 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 110 إلى 360 مترا مربعا ما بين شقق ووحدات «دوبلكس» الفاخرة.

المهندس عبدالرحمن عجمى الرئيس التنفيذى لمجموعة دايموند وشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى فرص استثمارية جديدة بالعاصمة الإدارية، فى ظل ارتفاع الطلب على العاصمة نظرًا لجودة المشروعات بها وقرب انتقال الحكومة للإدارة منها، كما تدرس فرصًا استثمارية بالساحل الشمالى وشرق القاهرة بمساحات أراض تتراوح بين 50 و 100 فدان.

من جانبه قال المهندس مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، إن الشركة نجحت فى تحقيق مبيعات بلغت 700 مليون جنيه منذ فتح باب الحجز بمشروع Residence Eight يوم 7 مارس، بنسبة تصل إلى 50% من إجمالى المبيعات التعاقدية المستهدفة وتبلغ 1.5 مليار جنيه خلال عام 2021، ولذا فى ظل ارتفاع الطلب على المشروع قررت الشركة فتح باب الحجز للمرحلة الجديدة، متوقعًا أن تحقق المرحلة الجديدة مبيعات تفوق الأولى نظرًا لجدية الشركة فى سرعة البدء فى تنفيذ المشروع وضخ 250 مليون جنيه استثمارات العام الجارى لتنفيذ المشروع وفقًا للخطة المستهدفة.