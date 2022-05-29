 أبوتريكة يوجه اللوم لإدارة الأهلي ويستشهد بموقف صالح سليم - بوابة الشروق
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أبوتريكة يوجه اللوم لإدارة الأهلي ويستشهد بموقف صالح سليم

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 1:25 ص | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 1:25 ص

انتقد محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، موقف إدارة النادي الأهلي، من الموافقة على خوض المباراة النهائية أمام الوداد في المغرب.

وقرر الاتحاد الإفريقي "كاف"، إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب رغم أن الطرف الثاني في النهائي نادي الوداد من المغرب.

وانتقد أبوتريكة عبر قناة بي إن سبورتس على موقف الأهلي من الموافقة على خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب:" أحب أن الأهلي أن يبقى قويا .. مؤسسة تغير الخطأ، الكابتن صالح سليم قاطع المسابقات الإفريقية وبعد ذلك شكلها تغير".

وأضاف:"ننتظر مباراة جيدة، ولكن كل ما في الأمر أن الموضوع كان خاص بمركز وقوة النادي الأهلي في القارة الإفريقية".

وكان محمد أبو تريكة، قد طالب بالانسحاب من بطولة دوري أبطال إفريقيا على خلفية قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإعلان عن إقامة المباراة النهائية في المغرب الذي وصفه بالظالم.


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