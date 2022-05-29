قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشكلة مصر مع إثيوبيا تتثمل في تحديد سنوات الملء الخاصة بسد النهضة، معقبًا: «مصر طلبت من إثيوبيا تملأ سد النهضة في ٧ سنوات مش ٣، والآن ربنا كارمنا بزيادة المدة، بعيدًا عن التعنت الإثيوبي».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الفشل الإثيوبي أدى إلى زيادة مدة الملء، متابعًا: «حاجة من عند ربنا، إنه بعدما كان مصرًا على ملء السد في 3 سنوات، سيتخطى المدة المحددة».

وأشار إلى أن «تأجيل الملء يمنح الإدارة المصرية نفسًا، وفرصة لإمكانية التعامل مع التغيرات التي تحدث في ملف المياه»، مختتمًا: «هذا خبر جيد وحاجة من عند ربنا، إنهم مقدروش يعملوا اللي عاوزينه بسرعة».

وأقر مدير سد النهضة الإثيوبي، يوم الجمعة في تصريحات لفضائية «العربية»، باحتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد، مشيرا إلى أن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين.

كما كشف عن أن الطاقة التي تم تدشينها من السد دخلت ضمن شبكة الكهرباء في إثيوبيا، مشددا على أن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب كان.