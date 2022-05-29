تفاصيل القبض على عصابة نسائية استولت على أموال المواطنين في الوايلي

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة، اليوم الأحد، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات لقيامهن بممارسة أعمال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الوايلي بتضرر 8 أشخاص من 3 سيدات لقيامهمن بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب قيامهم بتسهيل حصولهم على قروض خاصة بمشروعات متناهية الصغر، والاستيلاء على القروض عقب إيهامهم بتوظيفها في تجارة الأدوات الكهربائية مقابل نسبة أرباح شهرية، وعدم إلتزامهن بتسديد الأرباح وتهربهن من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمات وأمكن ضبطهن وبحوزة إحداهن بطاقة دفع إلكتروني خاصة باسم إحدى السيدات.

وبمواجهتهن اعترفن بقيامهن بالنصب على المواطنين بالأسلوب المُشار إليه، وأقرت المتهمة التي ضُبط بحوزتها بطاقة الدفع الإلكتروني أن البطاقة خاصة بمديرة مكتب إحدى الشركات الخاصة بالقروض "سابقا"، والتي كانت تسهل لها منح القروض للمجني عليهم مقابل إيداع مبالغ مالية بالفيزا الخاصة بها نظير ذلك "جارٍ تحديدها وضبطها".

وأضافوا بارتكابهم 13 واقعة أخرى بذات الأسلوب، بإجمالي مبالغ مستولى عليها في القضايا 1,805,500 جنيه.