رفع العلم الفلسطيني في كل مدارس فلسطين تأكيدا على الوفاء للقدس المحتلة

رفع طلبة المدارس الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، علم فلسطين؛ تأكيداً على الوفاء للقدس المحتلة، ولصمود أهلها، وثباتهم في وجه الاحتلال والمستوطنين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان، أن الفعاليات تضمنت توظيف الإذاعة الصباحية، للحديث عن مكانة العلم ورمزيته، إذ قضى من أجله آلاف الشهداء؛ ليظل خفاقاً حراً في كل الساحات والمحافل والميادين، كما شاركت فرق الكشافة المدرسية في مراسم رفع العلم في الطابور الصباحي.

وأكدت الوزارة، أنها حريصة على غرس قيم الانتماء الوطني لدى الطلبة، وتعزيز حضور العلم الفلسطيني في مختلف النشاطات؛ باعتباره رمزاً للسيادة والاستقلال والتحرر.

وأشارت إلى التحديات التي يواجهها التعليم في المدينة المقدسة، ومحاولات الاحتلال المتواصلة لضرب مرتكزات الهوية الوطنية الجمعية، وأسرلة التعليم، وتشويه المناهج، وغيرها من الانتهاكات التي تتعرض لها القدس.

واقتحم أكثر من 500 مستوطن، من ضمنهم المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت المصلى القبلي، وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله، واعتقلت 10 شبان من باب السلسلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن مصادر محلية، بأن العشرات من عناصر شرطة الاحتلال استبقوا اقتحامات المستوطنين باقتحام الأقصى، وانتشروا في ساحاته، وأغلقوا المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، وحاصروا المصلين داخله.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستوطنين اقتحموا ساحات الحرم، على شكل مجموعات، ضمت كل مجموعة 40 مستوطنا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا للمرة الأولى ما يسمونه «السجود الملحمي» في باحات المسجد، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، خاصة في المنطقة الشرقية، وقبالة مصلى باب الرحمة، وقبة الصخرة، وأمام باب القطانين، أحد أبواب الأقصى، وواجه المعتكفون والمعتكفات هذه الاقتحامات بالتكبيرات والهتافات.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن «إسرائيل تلعب بالنار بلا مسؤولية وبتهور شديد، من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات في القدس المحتلة وتصعيد عمليات القتل».

وأضاف أبو ردينة في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الأحد، أن إسرائيل تستهتر بالمجتمع الدولي، ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وتعتبر نفسها فوق القانون، مطالباً المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، تجاه ما يجري وعدم التعامل بازدواجية.

وأوضح أن كل إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة، تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر القدس ضمن الأراضي المحتلة عام 67، مؤكداً أن إسرائيل أصبحت دولة معزولة في العالم جراء جرائمها، وعدم التزامها بالقرارات الدولية.

وشدد أبو ردينة، على أن طريق الأمن والسلام في المنطقة يمر من خلال تلبية حقوق شعب فلسطين، مؤكدا أن المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر، لا يمكن أبدا القبول بتدنيسها.