زيلينسكي يتفقد القوات الأوكرانية في خاركيف خلال أول زيارة له خارج كييف منذ الحرب

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأحد، القوات الأوكرانية في مدينة خاركيف، في أول زيارة له خارج كييف منذ بداية الحرب في 24 فبراير الماضي.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية، استمع «زيلينسكي» إلى تقارير من رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف أوليج سينيجوبوف، وعمدة خاركيف إيهور تيريكوف، والقيادة العسكرية، وقيادة وكالات إنفاذ القانون في المنطقة.

وأشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، إلى أن 31٪ من أراضي المنطقة محتلة مؤقتًا، وأن 5٪ تم تحريرها من الغزاة الروس.

وتابع: «لم نتمكن بعد من التفتيش الكامل للأماكن المحررة، وإجراء عمليات إزالة الألغام بشكل كامل، والبدء في إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، مع استمرار القصف، ونقوم بالأمر كلما أتاحت الفرصة لذلك».

وبحسب قوله، أدت أعمال الجيش الروسي إلى تدمير 2229 مبنى، دمر منها 225 مبنى بشكل كامل، منوهًا إلى أن المناطق الشمالية والشرقية من المدينة عانت بشكل أكبر من الدمار الذي سببته القوات الروسية.

وذكر البيان، أن الرئيس الأوكراني تفقد المباني السكنية المدمرة في منطقة سالتيفكا في خاركيف، واقترح خلال الاجتماع، تحليل جدوى ترميم المباني المتضررة.