قائد الجيش الجزائري يشيد بالنتائج المحققة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

أشاد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنڨريحة، اليوم الاثنين، بما وصفه بـ"النتائج المعتبرة" التي تحققت في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال التهريب، لاسيما المخدرات بكل أنواعها.

وقال شنقريحة، في كلمة توجيهية خلال زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران غربي الجزائر، إن "السمة الغالبة لأعمال الجيش الجزائري في السنوات القليلة الماضية، هي سمة الجدية والفعالية".

وأبرز شنقريحة، تقديره الشديد لأداء كوادر ومستخدمي القوات المسلحة الجزائرية نظير ما يحققونه من نتائج باهرة ومعتبرة، سواء في مجال استيعاب وإتقان تطبيق برامج التحضير القتالي، أو في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال التهريب.

واستطرد يقول: "النتائج المعتبرة التي حققها رجالنا البواسل في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال التهريب، لاسيما المخدرات بكل أنواعها، هي نتائج بالغة الأهمية، ستسمح دون شك بتطهير أرض الجزائر من هذه الظواهر السلبية، وتمكن بذلك بلادنا من التفرغ كاملا لخوض غمار التطوير المنشود على كافة الأصعدة وفي كل المجالات".