حكم نهائي بوقف فيلم رمسيس باريس ومنع عرضه من السينما وجميع المنصات

أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكما قضائيا نهائيا يحمل رقم 74 لسنة 2023 لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري، بوقف عرض فيلم "رمسيس باريس".



من جانبه، أصدر المحامي ياسر قنطوش، المحامي الخاص للفنان الفرنسي بي بي ناصري بيانا صحفيا أكد فيه أن الشركة المنتجة قامت بعمل إشكال في التنفيذ للحكم السابق للمحكمة وعلى إثر الإشكال قامت الرقابة بعرض الفيلم مؤقتا لحين الفصل في الإشكال.



وقال المحامي ياسر، إن المحكمة اصدرت أول امس حكما برفض الإشكال ومنع عرض الفيلم وتغريم المنتج ريمون رمسيس لتعطيله التنفيذ.



وقام المحامي ياسر قنطوش، بترجمة القرار الصادر من المحكمة للغة الإنجليزية والفرنسية لمخاطبة جميع المنصات الموجودة بداخل مصر أو خارجها لعدم التعاقد علي الفيلم وعرضه.



فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.