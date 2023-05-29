الأمم المتحدة تتفاوض خلال مؤتمر باريس من أجل التوصل لاتفاقية بشأن النفايات البلاستيكية

تفتتح الأمم المتحدة اليوم الاثنين جولة مفاوضات مدتها خمسة أيام في باريس من أحل التوصل إلى اتفاق عالمي ملزم للحد بشكل كبير من التلوث البيئي الناجم عن النفايات البلاستيكية بحلول عام 2040.

وتهدف الأمم المتحدة بحلول عام 2024 إلى وضع اتفاقية تتضمن قواعد وإجراءات تغطي دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية. ومع ذلك، فإن الجماعات البيئية وصناعة البلاستيك والبلدان المنتجة للنفط تسعى لتحقيق أهداف شديدة الإختلاف في هذا الحدث.

وفي حين يطالب علماء البيئة بإنهاء عصر البلاستيك، فإن الصناعة الكيميائية تريد المزيد من إعادة التدوير والتركيز على الابتكارات التقنية.

ويعتبر هذا الاجتماع، الذي ينعقد في الفترة من 29 مايو إلى 2 يونيو في مقر اليونسكو بباريس، ثاني جولة من خمس جولات من المفاوضات الحكومية الدولية التي تسعى إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضية.

ومن المقرر أن تشارك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية والعلماء والنقابات العمالية في هذا الحدث.