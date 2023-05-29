رئيس زراعة النواب يستعرض توصيات اللجنة بشأن مشكلات محافظة الوادي الجديد

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الزراعة والرى إلي محافظة الوادي الجديد في شهر ديسمبر الماضى، كانت من الزيارات الهامة، حيث كانت تستهدف تفقد المشروعات القومية والمشكلات التي تواجه قطاعى الزراعة والرى بها، مشيدا بالجهود المبذولة في تلك المحافظة التي تستحوذ على نحو 44 في المائة من مساحة مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لاستعراض توصيات اللجنة بشأن زيارتها لمحافظة الوادى الجديد، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

واستعرض الحصري، توصيات اللجنة بشأن الزيارة، والتي تضمنت ضرورة مكافحة سوسة النخيل وتوفير الدعم اللازم للفلاحين، وتوعية المزارعين بآفة سوسة النخيل وسبل الوقاية منها، وتوزيع كتيبات مبسطة على الزراع في هذا الشأن.

وتابع الحصرى، أيضا من التوصيات، تكثيف دورات الوقاية من تلك الآفات وتوفير أجهزة المقاومة، ودراسة التنسيق بين مراكز البحوث لمكافحة سوسة النخيل ومنع انتشارها واستحداث طرق وقاية منها.

وأضاف مستعرضا التوصيات، تضمنت أيضا دراسة تكاليف التشغيل للحصول على مياه الري، والتوسع في نظم الري الحديث والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتفعيل نظام الزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تعليمى زراعى، وكذلك التنسيق بين محافظة الوادى الجديد وباقى المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي لاستغلال مساحات الوادي الجديد في الزراعة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أيضا تضمنت التوصيات، نشر فكر زراعة نبات الجوجوبا، لما له من مميزات عديدة، واستغلال آراضى الوادى الجديد، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة للرى في الموازنة الجديدة، وشراء قطع الغيار المطلوبة لورش الرى وصيانة الآبار، وكذلك سد العجز في الموارد البشرية بالورش.

وأضاف: كذلك من التوصيات، سرعة صرف الآسمدة للزراع والإسراع في تسليم عقود التمليك للأراضى، وإعداد رؤية للاستفادة من مياه بحيرة باريس في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.