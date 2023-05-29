حبس متهم بقتل شخص لاختلافهما على ثمن جرعة مخدرات في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس "م. ع." 28 عاما، عامل خردة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل "م. ا." 25 عاما، عاطل؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما لاختلافهما على ثمن جرعة مخدرات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ومدها بأقوال شهود العيان، وموافاتها بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في منطقة الحادث، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، والتصريح بدفنه عقب ذلك.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة؛ حول بلاغًا من الأهالي بمقتل شخص خلال مشاجرة في شارع الـ20 منطقة العمراوي، شرقي المحافظة.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولى أن خلافًا نشب بين المتهم والمجني عليه، بسبب ثمن جرعة مخدرات، إذ أن المتهم تحصل على مبلغ مالي نظير شراء المخدرات للمجني عليه، دون الالتزام بذلك، فما كان من الأخير إلا أن طالبه بإعطائه الجرعة أو رد المبلغ المالي إليه، فرفض.

وأضافت التحقيقات أنه وعلى إثر ذلك نشبت مشادة كلامية بينهما تطورات إلى تشابك بالأيدي ثم مشاجرة بالأسلحة البيضاء، حيث طعن المجني عليه المتهم بسلاح أبيض، فقام المتهم برد الضربة إليه بسلاح آخر "مقروطة" فأودت بحياة الأول في الحال.

تم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.