ألمانيا تسجل رقما قياسيا في توليد الطاقة الشمسية

سجلت الآلاف من ألواح الطاقة الشمسية في ألمانيا رقما قياسيا جديدا في الإنتاج، وفقا لبيانات بورصة الطاقة الأوروبية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن البيانات أن ناتج الألواح الشمسية في ألمانيا وصل إلى مستوى مرتفع عند 40 ألفا و919 ميجاوات بعد ظهر يوم السبت الماضي.

وألمانيا هي بالفعل أكبر دولة في أوروبا في مجال الطاقة المتجددة.

وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا، قامت ألمانيا بتقديم موعد تحقيق 100% من الطاقة المتجددة بأكثر من عشر سنوات، ليتم ذلك في عام 2035.

وتتوقع بلومبرج أن تصل طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 76% من إجمالي توليد الطاقة بحلول عام 2030.

ووفقا لبلومبرج، من المتوقع أن يصل الإنتاج اليوم الاثنين إلى ذروته عند مستويات متدنية قليلا عن المستوى القياسي، لكنها ستعاود الاقتراب منه مجددا بعد غد الأربعاء.