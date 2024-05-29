هيئة بريطانية: إلحاق أضرار بسفينة جراء الاستهداف بصاروخ قبالة سواحل اليمن

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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع حادث استهداف سفينة بصواريخ بالقرب من سواحل اليمن.

وذكرت الهيئة عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنها تلقت بلاغا بوقوع الحادث على بعد 33 ميلا بحريا شمال غربي مدينة المخا اليمنية، مساء الثلاثاء.

وأضافت الهيئة أن صاحب السفينة المستهدفة أكد إلحاق أضرار بها جراء هجوم صاروخي.

ويشار إلى أن الطاقم لم يصب بأذى وأن السفينة واصلت سيرها إلى ميناء الاتصال التالي.

وقالت الهيئة البريطانية إن تحالف "حارس الازدهار" يحقق في الهجوم، وإن هناك توصيات لجميع السفن في المنطقة بإبداء الحذر وإبلاغ الهيئة بأي أنشطة مشبوهة في المنطقة.

وقبل عدة ساعات من ذلك تم رصد هجوم آخر على سفينة جنوب غربي الحديدة في المنطقة ذاتها.

يذكر أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أعلنت في نوفمبر الماضي أنها ستستهدف سفنا، تعتبرها مرتبطة بإسرائيل، ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وشكلت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من حلفائهما تحالفا تحت اسم "حارس الازدهار" للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. ووجهت منذ يناير الماضي ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

وبعد ذلك أعلن الحوثيون أنهم سيستهدفون السفن المرتبطة بتلك الدول أيضا.