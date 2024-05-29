تصاعد المخاوف بعد تدمير ثالث مدرسة للفتيات في باكستان خلال أسابيع

ذكر مسئولون، اليوم الأربعاء، أن أشخاصا يشتبه أنهم متشددون، أشعلوا حريقا بالكيروسين في مدرسة للفتيات، بشمال غرب باكستان، بالقرب من الحدود الأفغانية، في ثالث حادث هذا الشهر، يستهدف تعليم الإناث.

وتم إضرام النيران في المدرسة ليلة الاثنين، في منطقة "شمال وزيرستان"، مما أثار مخاوف جديدة بشأن سلامة الطالبات، اللاتي كان تعليمهن هدفا للإسلاميين لسنوات.

وقال قائد الشرطة المحلية، ريحان خان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحادث، الذي وقع في المنطقة النائية، تم الإبلاغ عنه اليوم الأربعاء.

جدير بالذكر أن إقليم "شمال وزيرستان" لطالما كان مقر قيادة لأفراد شبكة القاعدة، وحركة طالبان، التابعة لها، قبل أن يطردهم الجيش، في سلسلة من الهجمات، منذ عام 2014.

وكانت حركة "طالبان الباكستانية" وهي جماعة، تتبع نفس النهج الإسلامي المتشدد لحركة "طالبان الأفغانية" ولكن تنظيمها مختلف، قد قصفت مدارس الفتيات في الماضي.