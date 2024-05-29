﻿مقتل 3 جنود إسرائيليين بعد استدراجهم لمبنى مفخخ في رفح الفلسطينية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين، بينهم 3 في حالة حرجة، خلال معارك أمس الثلاثاء في مدينة رفح الفلسطينية.

ونقلت قناة «العربي» عن الجيش الإسرائيلي قوله، إن «الجنود الثلاثة القتلى استدرجوا إلى مبنى مفخخ في رفح بعد إطلاق صواريخ مضادة للدروع عليهم منه».

ونشر جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي أسماء الجنود الثلاثة المنتمين للكتيبة 50 بلواء ناحال، وهم: أمير غليلوف (20 عاما)، وأوري بار أور (21 عاما)، وعيدو أبيل (21 عاما).

يشار إلى أن حصيلة القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين، منذ السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 635 قتيلا، في حين بلغت حصيلة القتلى منذ الاجتياح البري لقطاع غزة 286 قتيلا.



