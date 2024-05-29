القسام تعلن تفجير عبوة رعدية في قوة للاحتلال من 15 جنديا شرق مدينة رفح

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، عن تفجير عبوة رعدية في قوة من جنود الاحتلال قوامها 15 جنديًا، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة ملعب الفدائي بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إن عناصرها استهدفوا جرافة صهيونية من نوع «D9» بقذيفة «الياسين 105» في منطقة تل زعرب بحي السلطان غرب المدينة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن عناصرها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد «TBG» في منطقة الشوكة شرق رفح.

وذكرت أن عناصرها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافا» بقذيفة «الياسين 105» قرب مفترق العبد جبر بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوب القطاع.

وقبل قليل، قالت إن عناصرها تمكنوا أمس الثلاثاء، من تنفيذ عملية مركبة بعد استدراج قوة صهيونية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر.

ولفتت إلى أن «عناصرها تمكنوا من قنص جنديين من أفراد القوة فور وصول قوات النجدة إلى المكان»، مضيفة: «وخلال محاولة مجاهدينا أسر أحد الجنود قام العدو بقتله، وهبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية».